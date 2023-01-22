Что-то изображает с томным видом: сенатор Климов объяснил парадоксы в заявлениях Борреля

Боррель сначала «удивил» мир своими знаниями, что Гитлера и Наполеона, оказывается, разбили в России, что и без него знает, наверное, любой человек, который имеет хоть какое-нибудь понимание реальной истории. А после этого, продолжил собеседник ФАН, он заявил, что всегда говорил о необходимости нас разгромить. Это же ему принадлежит фраза, что россиян надо «победить на поле боя».