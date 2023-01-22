Что-то изображает с томным видом: сенатор Климов объяснил парадоксы в заявлениях Борреля

По мнению российского сенатора Андрея Климова, руководство Евросоюза не пользуется логикой за ненадобностью.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель продемонстрировал знание истории, рассказав, что Россия всегда умела собраться и выиграть войну, даже безнадежно проигрывая вначале. В качестве примера он привел войны с гитлеровской Германией и наполеоновской Францией. И тут же сделал парадоксальный вывод: надо дать как можно больше оружия Украине, а то Россия снова победит. Интересно, в чем подвох. Ведь из слов Борреля следует, что воевать с Россией бесполезно.
По мнению члена Совета Федерации РФ Андрея Климова, понятие парадоксов относится к нормальной логике, чего за евродипломатом Боррелем не водится.
«Там подвоха нет никакого. Дело в том, что нынешние руководители Европейского союза — это люди, которые не пользуются логикой. Она им не нужна. Потому что у них есть какой-то запас знаний, кстати, не очень большой, инстинкты, которые они получили, карабкаясь по карьерной лестнице, и самое главное, у них есть темники, то есть указания, о чем говорить нужно, о чем можно не говорить и о чем говорить нельзя. Указания они получают из, так сказать, знаменитого вашингтонского обкома. Как бы это все ни выглядело комично или трагикомично, но это так. У нас не все в это верят, но есть люди, которые до сих пор верят, что Земля плоская. И верить, что Боррель и прочие имеют какое-то собственное влияние на процессы — то же самое, что верить, что Земля плоская», — иронизирует российский политик.
Боррель сначала «удивил» мир своими знаниями, что Гитлера и Наполеона, оказывается, разбили в России, что и без него знает, наверное, любой человек, который имеет хоть какое-нибудь понимание реальной истории. А после этого, продолжил собеседник ФАН, он заявил, что всегда говорил о необходимости нас разгромить. Это же ему принадлежит фраза, что россиян надо «победить на поле боя».
«Да, у них хорошие военачальники. Да, они всех разбивают. Поэтому, наверное, надо больше оружия и, наверное, на этот раз нас не разобьют. Но у нас есть выражение, что умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Но в данном конкретном случае от Борреля не требуется какой-то мудрости. Он исполняет роль главного дипломата Европейского союза, в свою очередь Евросоюз превратился в такую американскую полуколонию. Ну, ему надо что-то говорить, что-то изображать с томным видом, вот он этим и занимается. Понимаете, парадоксы и прочее — это вот все из жанра нормальной логики и объективного восприятия реальности, а вот здесь… ну вот так», — подытожил сенатор.
Ранее Андрей Климов заявил, что Евросоюз собственноручно отдал свой суверенитет в руки Белого дома.