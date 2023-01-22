Врач Королев предупредил о риске развития бактериального простатита из-за кариеса

Кариес может негативно повлиять на мужскую репродуктивную систему, предупредил врач-уролог ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова, кандидат медицинских наук Павел Королев.
В 89% случаев инфекция попадает в предстательную железу через уретру. Однако порой недуг развивается и от гнойных процессов в ротовой полости. Причиной тому служат благоприятные условия, в которых развиваются патогенные микробы.
«Кариес и другие воспалительные заболевания в полости рта приводят к развитию стрептококковой инфекции, которая, в свою очередь может перейти вниз и вызвать бактериальный простатит», — приводит слова Королева «Газета.RU».
Лечение гнойного простатита протекает крайне тяжело, добавил уролог. В некоторых случаях медикам даже не обойтись без проведения операции, пункции и дренирования.