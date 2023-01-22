Бывшая жена Евгения Дятлова ответила на вопрос о разводе с актером

Новость о расставании звездной пары прогремела как гром среди ясного неба. Дятлов называл свою жену главной женщиной в жизни, а потом выяснилось, что они не живут вместе уже несколько месяцев. Джербинова ответила журналистам, что не хочет говорить на тему своего развода.