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Бывшая жена Евгения Дятлова ответила на вопрос о разводе с актером

Шоу-бизнес
Бывшая жена Евгения Дятлова ответила на вопрос о разводе с актером

Бывшая жена заслуженного артиста России Евгения Дятлова, актриса Юлия Джербинова ответила на вопрос журналистов о разводе с известным актером.

Новость о расставании звездной пары прогремела как гром среди ясного неба. Дятлов называл свою жену главной женщиной в жизни, а потом выяснилось, что они не живут вместе уже несколько месяцев. Джербинова ответила журналистам, что не хочет говорить на тему своего развода.

«Этот вопрос я не буду обсуждать ни с какой стороны. Вообще ни с какой, ни с какой. Все вопросы — к Евгению Дятлову. Я думаю, что он что-то объяснит», — заявила актриса изданию kp.ru.

По сообщениям СМИ, актер оставил бывшей жене и их общей дочери Василисе огромную квартиру в Санкт-Петербурге. Поклонники считают, что у Дятлова роман с Дарьей Травниковой, которую он представляет в качестве своего директора.
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