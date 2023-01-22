СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки воздушного шара в Сочи

Аэростат поднялся в воздух, после чего отклонился от маршрута. Пилот оказался не способен обеспечить безопасный полет. Шар отнесло в сторону гористой местности, где он приземлился на ветки деревьев. В дальнейшем выяснилось, что у пилота не было свидетельства для управления аэростатом.