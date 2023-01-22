СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки воздушного шара в Сочи

В Сочи четверо пассажиров едва не погибли во время прогулки на воздушном шаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Фигурантами стали двое мужчин, которые занимались организацией платной воздушной прогулки. Совершить небольшое путешествие решили четыре человека, включая двух маленьких детей.
Аэростат поднялся в воздух, после чего отклонился от маршрута. Пилот оказался не способен обеспечить безопасный полет. Шар отнесло в сторону гористой местности, где он приземлился на ветки деревьев. В дальнейшем выяснилось, что у пилота не было свидетельства для управления аэростатом.