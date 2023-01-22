Британский убийца Модсли установил мировой рекорд по пребыванию в одиночной камере

Заключенный совершил первое преступление в 1974 году. Вскоре после этого его осудили и приговорили к пожизненному заключению. В июле 1978 года он убил двоих человек, которые также отбывали тюремный срок. В связи с этим его изолировали от остальных заключенных, передает Daily Mirror.