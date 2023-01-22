Британский убийца Модсли установил мировой рекорд по пребыванию в одиночной камере

Серийный убийца из Великобритании Роберт Модсли провел огромное количество дней в одиночной камере и поставил мировой рекорд.
Заключенный совершил первое преступление в 1974 году. Вскоре после этого его осудили и приговорили к пожизненному заключению. В июле 1978 года он убил двоих человек, которые также отбывали тюремный срок. В связи с этим его изолировали от остальных заключенных, передает Daily Mirror.
Отбывающие наказание и сотрудники тюрьмы отказывались взаимодействовать с Модсли. В 1983 году для него соорудили камеру в 20 квадратных метров. В ней британский убийца провел 16,4 тыс. дней (почти 45 лет) в полном одиночестве.
Однажды Модсли хотел завести попугая, но ему отказали в просьбе. В 2000 году он совсем отчаялся и попросил «разрешить ему умереть», но и в на это не получил положительного ответа.