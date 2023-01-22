В Екатеринбурге под лед провалился 14-летний подросток и выжил благодаря другу

По словам пользователя соцсетей, 14-летний мальчик с приятелем шли по замерзшей реке Исеть. Внезапно один из юношей провалился в ледяную воду. Он успел зацепиться. На помощь сразу бросился его приятель. Прошли считанные секунды, и мальчик благодаря другу выбрался из воды.