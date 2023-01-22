Туринский «Ювентус» могут исключить из еврокубков

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить «Ювентус» от участия в своих турнирах за финансовые махинации. Соответствующую информацию представили журналисты La Gazzetta dello Sport. По данным источника, УЕФА накажет «Ювентус», если будет доказано, что клуб не соблюдал правила финансового Fair Play.