Туринский «Ювентус» могут исключить из еврокубков

Туринский футбольный клуб «Ювентус» могут исключить из еврокубковых турниров.
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить «Ювентус» от участия в своих турнирах за финансовые махинации. Соответствующую информацию представили журналисты La Gazzetta dello Sport. По данным источника, УЕФА накажет «Ювентус», если будет доказано, что клуб не соблюдал правила финансового Fair Play.
Ранее Федерации футбола Италии сняла с «Ювентуса» 15 очков за махинации. Из-за этого туринский клуб опустился с третьего на десятое место в турнирной таблице Серии A.