NASA сообщило о планах вывести на орбиту новый телескоп для поиска инопланетян

Отмечается, что телескоп будут использовать не только для поиска инопланетян. Он пригодится астрофизикам и для ряда других исследований. Обсерватория будет оснащена мощным коронографом, который способен разглядеть тусклые каменистые планеты рядом с яркими звездами.