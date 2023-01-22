NASA сообщило о планах вывести на орбиту новый телескоп для поиска инопланетян

Американские ученые планируют вывести на орбиту космические телескоп, который способен видеть Вселенную не только в инфракрасном, но и оптическом и ультрафиолетовом диапазонах для поиска внеземной жизни.
Телескоп рассчитывают отправить в космос в 2040-х годах. Стоимость проекта составляет 11 миллиардов долларов, и он получил название «Обсерватория обитаемых миров» (Habitable Worlds Observatory, HWO), сообщил директор астрофизического отдела NASA Марк Клампин на 241-м собрании Американского астрономического общества, передает РИА Новости.
Отмечается, что телескоп будут использовать не только для поиска инопланетян. Он пригодится астрофизикам и для ряда других исследований. Обсерватория будет оснащена мощным коронографом, который способен разглядеть тусклые каменистые планеты рядом с яркими звездами.