Самая скоростная на территории Европы линия метро до аэропорта заработала в Стамбуле

По его словам, уже к концу года огромная система метро сумеет охватить всю европейскую часть Стамбула. А в дальнейшем новая ветка метрополитена будет интегрирована со скоростной железнодорожной линией, и Стамбульский аэропорт станет остановкой скоростного поезда из Анкары. Соответствующий проект пока находится на стадии проведения тендера.