Самая скоростная на территории Европы линия метро до аэропорта заработала в Стамбуле

Самая скоростная в Европе линия метрополитена запустилась 22 января в Стамбуле. Она связала крупный турецкий город с международным аэропортом в его европейской части.
Согласно данным властей, поезда будут ходить по новой ветке со скоростью от 90 до 120 км/час. Суммарная протяженность линии с подключением к ней новых станций составит 69 километров.
На дорогу от станции Кягытхане, откуда берет начало 34-километровая ветка, до Стамбульского аэропорта уйдет около 24 минут, сообщи в эфире телеканала TRT глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу.
По его словам, уже к концу года огромная система метро сумеет охватить всю европейскую часть Стамбула. А в дальнейшем новая ветка метрополитена будет интегрирована со скоростной железнодорожной линией, и Стамбульский аэропорт станет остановкой скоростного поезда из Анкары. Соответствующий проект пока находится на стадии проведения тендера.