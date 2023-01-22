Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Сети появился термин scholzing из-за решения канцлера Германии по танкам для Украины

Политика
В Сети появился термин scholzing из-за решения канцлера Германии по танкам для Украины

Пользователи англоязычного сегмента интернета начали активно распространять новый термин scholzing после отказа канцлера Германии Олафа Шольца согласовывать отправку танков Leopard на Украину.

Согласно расшифровке значения этого слова, смысл у термина следующий: заявить о благих намерениях, а потом искать дополнительные пути для отсрочки исполнения обещанного. Производным слова scholzing стала фамилия самого немецкого канцлера — Scholz.

Стоит отметить, что в немецком сегменте Сети начал распространяться аналогичный термин scholzen.

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага устроили политический скандал из-за отправки танков на Украину.
шольц танки германия Украина scholzing
Военкоры ФАН
Лучшие в аду