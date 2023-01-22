В Сети появился термин scholzing из-за решения канцлера Германии по танкам для Украины

Пользователи англоязычного сегмента интернета начали активно распространять новый термин scholzing после отказа канцлера Германии Олафа Шольца согласовывать отправку танков Leopard на Украину.
Согласно расшифровке значения этого слова, смысл у термина следующий: заявить о благих намерениях, а потом искать дополнительные пути для отсрочки исполнения обещанного. Производным слова scholzing стала фамилия самого немецкого канцлера — Scholz.
Стоит отметить, что в немецком сегменте Сети начал распространяться аналогичный термин scholzen.
Ранее сообщалось, что депутаты бундестага устроили политический скандал из-за отправки танков на Украину.