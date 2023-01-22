Зеленский провел встречу с экс-премьером Британии Джонсоном в Киеве

Стало известно о встрече президента Украины Владимира Зеленского с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале главы государства.
В публикации украинский лидер назвал экс-главу британского кабинета министров «настоящим другом». При этом он отметил оказываемую Джонсоном помощь и приложил к сообщению видеоролик с их встречи.
«Борис, спасибо за поддержку», — поблагодарил его Зеленский.
Ранее авторы The Guardian предупредили, к чему может привести приезд бывшего премьера Соединенного Королевства на Украину. По их словам, это сведет авторитет действующего главы правительства Британии Риши Сунака на нет.