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Зеленский провел встречу с экс-премьером Британии Джонсоном в Киеве

Политика
Зеленский провел встречу с экс-премьером Британии Джонсоном в Киеве

Стало известно о встрече президента Украины Владимира Зеленского с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале главы государства.

В публикации украинский лидер назвал экс-главу британского кабинета министров «настоящим другом». При этом он отметил оказываемую Джонсоном помощь и приложил к сообщению видеоролик с их встречи.

«Борис, спасибо за поддержку», — поблагодарил его Зеленский.

Ранее авторы The Guardian предупредили, к чему может привести приезд бывшего премьера Соединенного Королевства на Украину. По их словам, это сведет авторитет действующего главы правительства Британии Риши Сунака на нет.
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