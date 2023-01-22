TAC предупредил о фатальных последствиях попытки нападения ВСУ на Крым

Киевский режим с одобрения и при поддержке американских властей способен погрузить всю планету в пучину третьей мировой войны, инициировав нападение на Крымский полуостров и город Севастополь. Об этом сказано в публикации консервативного издания The American Conservative (TAC).
Между США и их европейскими союзниками нарастают противоречия в связи с эгоистичным подходом Вашингтона к острому кризису на Украине. Европейцы начинают осознавать всю опасность американского курса на затягивание и интенсификацию боевых действий, отметили авторы статьи.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею киевских властей отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот», — сказано публикации.
Подобная авантюра украинских силовиков способна привести к началу третьей мировой войны с использованием оружия массового поражения, причем в первую очередь от ее фатальных последствий пострадает Европа, предупредили аналитики TAC.