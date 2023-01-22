Зрители увидят Землю в четвертой части «Аватара»

Землю покажут в четвертой части кинофраншизы «Аватар». Об этом рассказал продюсер серии Джон Ландау.
По его словам, события «Аватара-4» будут разворачиваться на Земле. При этом образ планеты будет довольно мрачным. Зрители увидят, как Земля гибнет от собственных жителей.
«Земля страдает от перенаселения и истощения ресурсов, что усложняет жизнь землян», — поделился Ландау в беседе с журналом Empire.
Продюсер добавил, что при этом создатели франшизы не хотят рисовать мрачную картину будущего нашего мира. Серия несет идею, что ее создатели могут в любой момент сменить курс, резюмировал Ландау.
Напомним, премьера «Аватара-3» назначена на 20 декабря 2024 года. Четвертую часть планируют выпустить в 2026 году, а финальную ленту серии — в 2028-м.