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Зрители увидят Землю в четвертой части «Аватара»

Общество
Зрители увидят Землю в четвертой части «Аватара»

Землю покажут в четвертой части кинофраншизы «Аватар». Об этом рассказал продюсер серии Джон Ландау.

По его словам, события «Аватара-4» будут разворачиваться на Земле. При этом образ планеты будет довольно мрачным. Зрители увидят, как Земля гибнет от собственных жителей.

«Земля страдает от перенаселения и истощения ресурсов, что усложняет жизнь землян», — поделился Ландау в беседе с журналом Empire.

Продюсер добавил, что при этом создатели франшизы не хотят рисовать мрачную картину будущего нашего мира. Серия несет идею, что ее создатели могут в любой момент сменить курс, резюмировал Ландау.

Напомним, премьера «Аватара-3» назначена на 20 декабря 2024 года. Четвертую часть планируют выпустить в 2026 году, а финальную ленту серии — в 2028-м.
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