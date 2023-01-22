Уголовное дело завели на жительницу Владивостока за посылку с подделками от Louis Vuitton

По версии правоохранителей, фигурантка заказала из Турции пять сумок и четыре пары туфель. Товары являются репликой известного бренда Louis Vuitton, который по-прежнему находится в таможенном реестре России. Ввоз подделок под маркой бренда запрещен, хоть он и «ушел» из РФ.