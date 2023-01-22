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Уголовное дело завели на жительницу Владивостока за посылку с подделками от Louis Vuitton

Происшествия
Уголовное дело завели на жительницу Владивостока за посылку с подделками от Louis Vuitton

Во Владивостоке женщина стала фигуранткой уголовного дела. Она нанесла ущерб миллиардеру Бернару Арно, который владеет брендом Louis Vuitton, сообщил Telegram-канал Mash.

По версии правоохранителей, фигурантка заказала из Турции пять сумок и четыре пары туфель. Товары являются репликой известного бренда Louis Vuitton, который по-прежнему находится в таможенном реестре России. Ввоз подделок под маркой бренда запрещен, хоть он и «ушел» из РФ.

Таможенники посчитали, что по вине женщины ущерб компании LVMH составляет 797 тысяч рублей.
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