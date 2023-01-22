Популярный курорт Испании ввел гигантские штрафы для любителей кормить голубей и мусорить

Популярный в Испании курорт Санта-Крус-де-Тенерифе опробует новый способ борьбы с вредными привычками туристов.
За нарушение ряда правил отдыхающим грозит штраф в размере до 3000 евро (около 223 тыс. рублей по текущему курсу). Власти курорта запретили туристам курить на пляже и в купальных зонах. К тому же в этих местах нельзя мусорить.
Барам и ресторанам, работающим на пляже, необходимо иметь мусорное ведро. Администрации заведений поручено следить за его своевременным опорожнением. Под угрозой штрафа запрещено подкармливать бездомных кошек и собак, а также рассыпать что-либо в местах, где обитают голуби.
Местные власти считают, что выражение любви к живым существам таким способом вредит чистоте улиц. Также на курорте планируется борьба и с «визуальным мусором». Любителей граффити и надписей на стенах ждет штраф.