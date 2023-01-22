Оксана Самойлова рассказала о трудностях воспитания сына Давида

Давид является долгожданным сыном в семье Джигана и Самойловой. При этом после рождения ребенка пара чуть не рассталась. Рэпер попал в реабилитационный центр из-за употребления запрещенных препаратов. Семья смогла пережить трудности. Самойлова простила мужа, а недавно они сыграли роскошную свадьбу.