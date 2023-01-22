Оксана Самойлова рассказала о трудностях воспитания сына Давида

Супруга рэпера Джигана, блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала о трудностях воспитания двухлетнего сына Давида. Мальчик начал ужасно капризничать.
Сыну звездной пары 18 февраля исполнится 3 года. По словам Самойловой, мальчик столкнулся с детским кризисом. Так же вели себя дочери Ариела, Лея и Майя. Блогер набирается терпения, чтобы пережить сложный период.
«У него приближается кризис трех лет. И снова придется пережить это: «Вода слишком мокрая, соль слишком соленая» и так далее. Это кошмар. Просто поломанный малыш», — рассказала Самойлова в социальных сетях.
Давид является долгожданным сыном в семье Джигана и Самойловой. При этом после рождения ребенка пара чуть не рассталась. Рэпер попал в реабилитационный центр из-за употребления запрещенных препаратов. Семья смогла пережить трудности. Самойлова простила мужа, а недавно они сыграли роскошную свадьбу.