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Дани Алвес и обвинившая его в изнасиловании девушка провели в туалете клуба 15 минут

Происшествия
Дани Алвес и обвинившая его в изнасиловании девушка провели в туалете клуба 15 минут

Стали известны новые подробности по делу бывшего игрока «Барселоны» Дани Алвеса. Из записей камер видеонаблюдения следует, что футболист и девушка, обвинившая его в изнасиловании, провели в туалете ночного клуба 15 минут. Об этом сообщает Marca.

Потерпевшая заявила, что спортсмен принудил ее к половому акту. Сам Алвес вину не признает, однако при этом он дал полиции три отличающихся показания.

Ранее предполагаемая жертва футболиста отказалась от денежной компенсации. Она отметила, что намерена добиться тюремного заключения насильника.
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