Mirror: британская армия испытывает дефицит военнослужащих

Эксперты Mirror отмечают, что британцы не рвутся заключать военный контракт из-за маленьких выплат и неудовлетворительных условий проживания для военнослужащих. Кроме того, издание сообщает, что значительно сократился и армейский резерв, который сегодня насчитывает 25 тысяч военнослужащих, хотя по всем показателям и нормам необходимо на 5 тысяч человек больше.