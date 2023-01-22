Mirror: британская армия испытывает дефицит военнослужащих

Вооруженные силы Великобритании испытывают дефицит в 4 тысячи военнослужащих. Об этом пишет британское издание Mirror.
Издание отмечает, что в 2022 году британскую армию покинуло 16 тысяч военных. Это самый большой показатель за последние шесть лет. В свою очередь ВС Великобритании пополнили всего 12 тысяч новобранцев, на 5 тысяч меньше, чем в 2021 году.
«Более 16 тысяч людей ушли в прошлом году - самый высокий показатель за последние шесть лет», — пишет Mirror.
Эксперты Mirror отмечают, что британцы не рвутся заключать военный контракт из-за маленьких выплат и неудовлетворительных условий проживания для военнослужащих. Кроме того, издание сообщает, что значительно сократился и армейский резерв, который сегодня насчитывает 25 тысяч военнослужащих, хотя по всем показателям и нормам необходимо на 5 тысяч человек больше.