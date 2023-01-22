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Татьяна Тарасова рассказала о здоровье госпитализированного Романа Костомарова

Общество
Татьяна Тарасова рассказала о здоровье госпитализированного Романа Костомарова

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о здоровье госпитализированного фигуриста Романа Костомарова. Она заявила, что молится о выздоровлении спортсмена.

Тарасова рассказала, что Костомаров простудился, а затем к пневмонии присоединилась инфекция, которая привела к ужасным последствиям. Она заявила, что в России лучшие доктора, которые борются за жизнь фигуриста.

«Врачи борются, мы стараемся им не мешать. Надеемся на улучшения, он сильный человек. Молимся и думаем о нем», — рассказала Тарасова в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Она призналась, что видела Костомарова за несколько дней до госпитализации. Он выступал в шоу Ильи Авербуха. По информации СМИ, фигурист неделю выходил на лед с высокой температурой. Он выступал в Ногинске на 25-градусном морозе.
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