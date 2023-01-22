Доктор Мясников назвал главные правила приема антибиотиков

Прием антибиотиков требует соблюдения ряда правил, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
Антибиотики необходимо принимать только по рекомендации врача, эти препараты ни в коем случае нельзя выписывать себе самостоятельно. Специалист пояснил, что такие лекарственные средства назначают только при гайморите, ангине, гриппе, бронхите, COVID-19 и других осложнениях, сообщил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».
«Каждый антибиотик назначен на каждую цель, каждой бактерии нужен свой антибиотик, каждому классу бактерий. Когда врач назначает вам антибиотики, он учитывает ситуацию и дает вам тот или иной антибиотик. Поэтому никогда не принимайте антибиотики сами», — пояснил доктор Мясников.
Он также предупредил, что прием антибиотиков нельзя совмещать с употреблением алкоголя. Таблетки также не стоит запивать молоком, так как этот напиток меняет действие препарата.