Доктор Мясников назвал главные правила приема антибиотиков

Антибиотики необходимо принимать только по рекомендации врача, эти препараты ни в коем случае нельзя выписывать себе самостоятельно. Специалист пояснил, что такие лекарственные средства назначают только при гайморите, ангине, гриппе, бронхите, COVID-19 и других осложнениях, сообщил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».