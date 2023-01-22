Ювелир Стрижак объяснила, почему зимой чаще теряются кольца и перстни

Зимой перстни и кольца могут стать великоваты, поэтому их легко потерять, рассказала дизайнер ювелирной лаборатории Виктория Стрижак.
Кольца должны идеально подходить по размеру. Риск потерять изделие увеличивается во время снятия перчаток. Чтобы не снимать объемные перстни перед тем, как надеть перчатки, следует отдавать предпочтение гладким моделям украшений, рассказала специалист «Газете.ru».
«Если душа все же требует массивных вариантов, то можно заменить перчатки на варежки или аутентичную муфту», — добавила ювелир.
Самые смелые могут носить кольца поверх перчаток — такой способ точно не останется незамеченным. Перчатки при этом должны быть лаконичными, в тон верхней одежде, без дополнительного декора, из гладкой замши или кожи.