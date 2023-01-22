Прощание с режиссером Николаем Досталем прошло в Москве

Церемония прощания с режиссером и актером Николаем Досталем прошла в Москве 22 января. Проводить артиста в последний путь пришли близкие и поклонники.
Траурное мероприятие прошло в Центральной клинической больнице. Скромный гроб с телом Досталя установили в центре ритуального зала. Пришедшие попрощаться с режиссером разложили вокруг гроба охапки роз, причем многие выбрали розовые цветы.
Перед входом в зал установили портрет актера. Под ним разместили венок от Союза кинематографистов России.
Журналистов не пускали в ритуальный зал. Представителей СМИ просили убрать аппаратуру, но «Экспресс газета» все же опубликовала фото с прощания.
После гражданской панихиды траурная процессия направилась в храм иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве. Там прошло отпевание Досталя.
Напомним, режиссер ушел из жизни 18 января. Народному артисту РФ было 76 лет. По данным СМИ, Досталь страдал от онкологического заболевания.