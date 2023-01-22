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Прощание с режиссером Николаем Досталем прошло в Москве

Общество
Прощание с режиссером Николаем Досталем прошло в Москве

Церемония прощания с режиссером и актером Николаем Досталем прошла в Москве 22 января. Проводить артиста в последний путь пришли близкие и поклонники.

Траурное мероприятие прошло в Центральной клинической больнице. Скромный гроб с телом Досталя установили в центре ритуального зала. Пришедшие попрощаться с режиссером разложили вокруг гроба охапки роз, причем многие выбрали розовые цветы.

Перед входом в зал установили портрет актера. Под ним разместили венок от Союза кинематографистов России.

Журналистов не пускали в ритуальный зал. Представителей СМИ просили убрать аппаратуру, но «Экспресс газета» все же опубликовала фото с прощания.

После гражданской панихиды траурная процессия направилась в храм иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве. Там прошло отпевание Досталя.

Напомним, режиссер ушел из жизни 18 января. Народному артисту РФ было 76 лет. По данным СМИ, Досталь страдал от онкологического заболевания.
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