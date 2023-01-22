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Макрон заявил о намерении ФРГ и Франции продолжить помогать Украине по всем направлениям

Политика
Макрон заявил о намерении ФРГ и Франции продолжить помогать Украине по всем направлениям

Париж и Берлин продолжат предоставлять помощь Киеву по всем направлениям. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Во время торжественного мероприятия по случаю 60-летия с момента подписания Елисейского договора глава государства отметил, что Германия и Франция также продолжат поддерживать выбор Совета ЕС по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

«Наша непоколебимая поддержка украинскому народу будет продолжаться по всем направлениям», — подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что в Германии разгорелся политический скандал из-за нежелания властей ФРГ отправлять танки Leopard на Украину.
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