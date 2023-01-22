Египетский чиновник Бишай: решение РФ взаимодействовать с фунтом экономит 1 млрд долларов

Ежегодный объем товарооборота между Египтом и Россией составляет 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава комитета по внутренней торговле отдела импортеров Всеобщей федерации торговых палат североафриканского государства Мата Бишай.
Он отметил важность недавнего решения Центробанка РФ об установлении официального курса рубля к египетскому фунту. По словам чиновника, данная мера выгодна обеим сторонам. Что касается АРЕ, то она выигрывает от снижения давления на доллар во всех операциях, связанных с импортом из России. В частности, это касается поставок пшеницы, масла, семян, железнодорожных вагонов и т.п.
«Решение Москвы ежегодно экономит один миллиард долларов», — подчеркнул Бишай.
По его словам, российский турист теперь может приехать в Египет и рассчитываться рублями. Жители же североафриканского государства получают возможность посетить РФ всего за 15 тысяч фунтов.
Несколько дней назад Центробанк объявил об установлении официального курса рубля по отношению к девяти новым иностранным валютам. В данный список вошел и египетский фунт.