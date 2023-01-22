Египетский чиновник Бишай: решение РФ взаимодействовать с фунтом экономит 1 млрд долларов

Он отметил важность недавнего решения Центробанка РФ об установлении официального курса рубля к египетскому фунту. По словам чиновника, данная мера выгодна обеим сторонам. Что касается АРЕ, то она выигрывает от снижения давления на доллар во всех операциях, связанных с импортом из России. В частности, это касается поставок пшеницы, масла, семян, железнодорожных вагонов и т.п.