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Аргентина и Бразилия готовятся официально дать старт разработке единой валюты

Экономика
Аргентина и Бразилия готовятся официально дать старт разработке единой валюты

Крупнейшие государства Южной Америки — Аргентина и Бразилия — намерены разработать и принять в обращение единую денежную единицу. Она получит название сур, пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Представители обеих стран приступят к изучению параметров, необходимых для создания единой валюты, приводит издание слова экономического министра Аргентины Серджио Масса. Официальный старт проекта может быть дан уже в ходе визита в Буэнос-Айрес нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который начнется 22 января.

Ожидания подвижек в этой работе были связаны с выборами бразильского лидера. При прежнем главе государства центробанк Бразилии выступал против такой инициативы. Теперь же президентский пост занял левый политик, который относится к ней более благосклонно.
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