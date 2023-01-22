Кабмин прорабатывает вопрос о переселении жильцов аварийных домов в деревянные многоэтажки

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства ранее было поучено разработать и запустить пилотные проекты по применению деревянных домов в рамках программы по расселению граждан из аварийного жилья. Работа ведется совместно с регионами Северо-Западного федерального округа.