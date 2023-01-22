Военный обозреватель Литовкин объяснил нерешительность Берлина поставлять танки Киеву

США и ФРГ не поставляют свои танки Украине, потому что опасаются потерять имидж в прямом противостоянии с превосходящими по техническим характеристикам российскими аналогами. Таким мнением с редакцией ФАН поделился военный обозреватель Виктор Литовкин.
Критическим вызовом для единства Запада является нерешительность Берлина передать танки Leopard Украине. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
Военный обозреватель Виктор Литовкин обратил внимание на подковерную игру между ФРГ и США. Ни одна из сторон не горит желанием поставлять собственные образцы боевой техники ВСУ.
«Берлин уже сказал, пусть американцы первыми передадут свои танки Киеву, а потом мы. То, что пишет The Washington Post, — это попытка перевести стрелки на другую сторону. Вместо того, чтобы вспомнить о своей», — отметил эксперт.
Собеседник указал на реальную подоплеку происходящего. Российское вооружение не только превосходит зарубежные образцы, но и не имеет аналогов на Западе.
«Американцы и немцы не передают свои танки по одной простой причине. И американские, и немецкие танки хуже российских Т-72, Т-80 и тем более Т-90. Им очень не хочется, чтобы горел Abrams или Leopard. Это скажется на имидже и на торговле на мировом рынке оружия. Вот главная причина. Здесь нет никаких заминок или скромности. Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре», — констатировал Литовкин.
Ранее российский ученый-востоковед Евгений Сатановский объяснил сложности США с накачкой украинской армии вооружением. По его словам, Вашингтон готов обратиться к государствам южного полушария Земли за помощью.