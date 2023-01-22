Военный обозреватель Литовкин объяснил нерешительность Берлина поставлять танки Киеву

США и ФРГ не поставляют свои танки Украине, потому что опасаются потерять имидж в прямом противостоянии с превосходящими по техническим характеристикам российскими аналогами. Таким мнением с редакцией ФАН поделился военный обозреватель Виктор Литовкин.