Юмористка Клара Новикова перестала скрывать отношения с молодым избранником

Юмористка и актриса Клара Новикова неожиданно поделилась деталями личной жизни. Знаменитость перестала скрывать роман с молодым избранником.
По словам Новиковой, в ее жизни было много достойных мужчин. 76-летняя артистка не скрывает, что у нее и сейчас есть возлюбленный.
«Молодой! Я его воспитываю», — поделилась юмористка на творческом вечере в Москве.
Актриса призналась, что иногда у нее случаются неловкие ситуации рядом с молодым возлюбленным. Например, на кассе в супермаркете они с избранником кокетничают, а кассир спрашивает у нее пенсионное удостоверение, иронично посетовала Новикова.
Юмористка дважды была замужем, но вступать в брак в третий раз не собирается. Новиковой вполне подходят незарегистрированные отношения. Артистка шутит, что уже хочет попасть не в паспорт, а в завещание.