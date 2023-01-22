В Дагестане автомобилист сбил лошадь и рухнул в обрыв с 15 метров

Водитель за рулем ВА3-211440 сбил лошадь в Дагестане и упал с обрыва, сообщили в пресс-службе МВД региона.
Смертельная авария произошла в Левашинском районе на 93 километре автодороги Махачкала — Верхний Гуниб. За рулем легковушки сидел 25-летний местный житель. Он совершил наезд на перебегавшую проезжую часть дороги лошадь, после чего потерял управление и съехал с дороги в обрыв с высоты 15 метров.
В результате происшествия погиб 26-летний пассажир. Водитель доставлен в больницу с травмами. Полиция организовала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.