Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Дагестане автомобилист сбил лошадь и рухнул в обрыв с 15 метров

Происшествия
В Дагестане автомобилист сбил лошадь и рухнул в обрыв с 15 метров

Водитель за рулем ВА3-211440 сбил лошадь в Дагестане и упал с обрыва, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Смертельная авария произошла в Левашинском районе на 93 километре автодороги Махачкала — Верхний Гуниб. За рулем легковушки сидел 25-летний местный житель. Он совершил наезд на перебегавшую проезжую часть дороги лошадь, после чего потерял управление и съехал с дороги в обрыв с высоты 15 метров.

В результате происшествия погиб 26-летний пассажир. Водитель доставлен в больницу с травмами. Полиция организовала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
дтп дагестан лошадь
Военкоры ФАН
Лучшие в аду