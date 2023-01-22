Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полковник США Макгрегор: Байден может остановить бои на Украине одним звонком Зеленскому

Политика
Полковник США Макгрегор: Байден может остановить бои на Украине одним звонком Зеленскому

Американский президент Джо Байден может остановить конфликт на Украине при помощи одного звонка своему коллеге Владимиру Зеленскому, заявил бывший советник начальника Пентагона Дуглас Макгрегор.

Во время выступления на YouTube-канале полковник США в отставке отметил, что теперь в самостоятельность украинского лидера сложно поверить. Киев получил от Вашингтона такие большие деньги, как будто это еще один американский штат.

«Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выделили киевскому режиму новый пакет военной помощи на 2,5 миллиарда долларов.
байден сша Украина зеленский макгрегор пентагон
Военкоры ФАН
Лучшие в аду