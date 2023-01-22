Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На Урале ведут поиски сбежавшей из дома девочки с косоглазием

Происшествия
На Урале ведут поиски сбежавшей из дома девочки с косоглазием

Сотрудники полиции и волонтеры разыскивают 15-летнюю жительницу Челябинска, об исчезновении которой стало известно накануне. Об этом сообщили представители отряда «Легион-СПАС» в социальной сети.

По данным организации, школьница отправилась в Краснодарский край. Она может следовать на попутном автомобиле Hyundai.

Основные приметы пропавшей: худощавое телосложение, длинные русые волосы, голубые глаза, косоглазие. Была одета в куртку серого цвета, синие джинсы и черные ботинки. С собой взяла кожаный рюкзак.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду