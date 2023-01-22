События в Донбассе на 15:00 22 января: удар «Точкой-У» по Иловайску, в Генштаб ВСУ доложили о тяжелых потерях

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Министерство обороны России отчиталось о достигнутых за истекшие сутки результатах. Согласно брифингу, на Лиманском направлении ВС РФ нанесли череду ударов по позициям 92-й и 80-й штурмовых бригад, а также 125-й бригады территориальной обороны украинских войск в районах Дибровы и Ямполовки. В результате противник потерял более 80 солдат, 6 бронемашин и автомобиль. Кроме того, на данном участке фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились двух станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.
На Донецком направлении наступающая российская группировка атаковала противника в Раздоловке, Благодатном, Краснополье и Северном. В Антоновке нашим войскам удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Всего потери украинской армии составили более 80 военнослужащих, 3 бронемашины, 2 автомобиля и буксируемую гаубицу Д-30.
Также активные бои продолжаются на Соледарском направлении. В результате ударов российских подразделений противник несет серьезные потери. Так, 200 мобилизованных, прибывших 17 января в район Бахмута из Киевской и Черниговской областей, уже к 21 января потеряли 37 человек погибшими, 26 ранеными, более 30 пропали без вести и 55 отказались от участия в сражениях. Об этом сообщают неофициальные источники, а подтверждается информация статистическими данными, направленными в генштаб ВСУ.
Украинские войска тем временем обстреливают не только позиции российских войск, но и мирные населенные пункты. В частности, ночью по Иловайску киевский режим выпустил оперативно-тактическую ракету «Точка-У». Средствам противовоздушной обороны ВС РФ удалось сбить ракету, однако ее обломки упали на одну из улиц. Тем не менее обошлось без жертв и разрушений.
В Стаханове, по которому ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS, повреждений избежать не удалось. Оказался разрушен профилакторий Стахановского машиностроительного завода и бывшее помещение прокуратуры, также нанесен ущерб четырем жилым домам, корпусу местного машиностроительного техникума, спортзалу, гаражному кооперативу и ряду промышленных зданий.
Кроме того, целями обстрелов стали Донецк и Старомихайловка. На данный момент информация о потерях и разрушениях отсутствует.