Также активные бои продолжаются на Соледарском направлении. В результате ударов российских подразделений противник несет серьезные потери. Так, 200 мобилизованных, прибывших 17 января в район Бахмута из Киевской и Черниговской областей, уже к 21 января потеряли 37 человек погибшими, 26 ранеными, более 30 пропали без вести и 55 отказались от участия в сражениях. Об этом сообщают неофициальные источники, а подтверждается информация статистическими данными, направленными в генштаб ВСУ.