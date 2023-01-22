Япония достигла абсолютного антирекорда по числу смертей от COVID-19 за месяц

В январе 2023 года от COVID-19 скончались уже более 8,1 тыс. человек, что стало абсолютным антирекордом по числу смертей за месяц с начала пандемии. В министерстве здравоохранения сообщили, что 22 января было зарегистрировано 326 летальных исходов из-за инфекции.