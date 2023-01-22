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Япония достигла абсолютного антирекорда по числу смертей от COVID-19 за месяц

Общество
Япония достигла абсолютного антирекорда по числу смертей от COVID-19 за месяц

Новый резкий всплеск смертности от коронавируса зафиксирован в Японии, согласно данным минздрава страны.

В январе 2023 года от COVID-19 скончались уже более 8,1 тыс. человек, что стало абсолютным антирекордом по числу смертей за месяц с начала пандемии. В министерстве здравоохранения сообщили, что 22 января было зарегистрировано 326 летальных исходов из-за инфекции.

Резкий рост смертности от коронавируса в Японии начался в декабре. За все время пандемии в стране от COVID-19 умерли 65,4 тыс. граждан. Порядка 97% летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет.
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