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Нейросеть сгенерировала героев «Гарри Поттера» во вселенную «Безумного Макса»

Общество
Нейросеть сгенерировала героев «Гарри Поттера» во вселенную «Безумного Макса»

Пользователь Pikabu сгенерировал персонажей «Гарри Поттера» со вселенной «Безумного Макса» с помощью нейросети. Коллекция удивительных фотокарточек получила название Mad Harry and Fury Hogwarts.

Главные персонажи «Гарри Поттера» отправились в суровую вселенную жителей пустынной Земли. Особенно пользователи отметили образ лесничего Хагрида, который выглядел как грозный байкер. Паровоз, который вез персонажей в школу волшебства «Хогвардс», изображен, как груда металла.

Ранее нейросеть Midjourney представила героев известной истории Джоан Роулинг во времена СССР. При создании персонажей использовалась внешность актеров, которые играли в «Гарри Поттере».
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