Нейросеть сгенерировала героев «Гарри Поттера» во вселенную «Безумного Макса»

Главные персонажи «Гарри Поттера» отправились в суровую вселенную жителей пустынной Земли. Особенно пользователи отметили образ лесничего Хагрида, который выглядел как грозный байкер. Паровоз, который вез персонажей в школу волшебства «Хогвардс», изображен, как груда металла.