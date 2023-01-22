Нейросеть сгенерировала героев «Гарри Поттера» во вселенную «Безумного Макса»

Пользователь Pikabu сгенерировал персонажей «Гарри Поттера» со вселенной «Безумного Макса» с помощью нейросети. Коллекция удивительных фотокарточек получила название Mad Harry and Fury Hogwarts.
Главные персонажи «Гарри Поттера» отправились в суровую вселенную жителей пустынной Земли. Особенно пользователи отметили образ лесничего Хагрида, который выглядел как грозный байкер. Паровоз, который вез персонажей в школу волшебства «Хогвардс», изображен, как груда металла.
Ранее нейросеть Midjourney представила героев известной истории Джоан Роулинг во времена СССР. При создании персонажей использовалась внешность актеров, которые играли в «Гарри Поттере».