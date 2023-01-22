Ziarul de Garda: тысячам молдаван грозит депортация из Германии

Более 3000 граждан Молдавии оказались под угрозой депортации из Германии. Подробности узнали СМИ.
Массовая эмиграция из Молдавии в ФРГ началась несколько лет назад. Сейчас представители этой страны оказались крупнейшей этнической группой, которую обязали покинуть Германию, пишет молдавская газета Ziarul de Garda.
«Порядка 3,2 тысячи молдаван, в основном семьи с детьми, теперь должны выехать из Германии добровольно, в противном случае им грозит депортация», — говорится в материале зарубежного издания.
По последним данным, минимум 729 молдавских граждан ожидают получение статуса беженца в Германии. Всего за последние два года около 10 тыс. граждан Молдавии обратились в Германию за защитой.