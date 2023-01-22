Лула да Силва сместил командующего армией Бразилии

Перед отстранением Арруда принял участие во встрече в президентском дворце с Лулой, Мусиу, а также командующими ВМС адмиралом Маркусом Сампайу Олсеном и ВВС бригадным генералом Марселу Канитцем Дамаскену. По итогам встречи министр обороны заявил, что не видит «прямого участия» ВС в нападении на правительственные здания в Бразилии. Он добавил, что командующий согласен с принятием мер против военных, причастных к штурму.