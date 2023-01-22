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Лула да Силва сместил командующего армией Бразилии

Весь мир
Лула да Силва сместил командующего армией Бразилии

Бразилиа, 22 января. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сместил генерала Жулиу Сезара ди Арруду с поста командующего армией. Об этом сообщает агентство Globo 1.

Арруда, который принял на себя временное командование сухопутными войсками 30 декабря, был утвержден в должности министром обороны Жозе Мусиу Монтейру 6 января. Его заменит командующий юго-восточной армией генерал Томас Мигел Рибейру Пайва.

«Очевидно после последних эпизодов, вопроса о лагерях протестующих и штурма 8 января отношения, главным образом в командовании армией, столкнулись с нарушением доверия. Мы решили, что нужно разобраться с этим с самого начала, даже чтобы мы смогли преодолеть это событие», — отметил глава минобороны рядом с новым командующим.

Лула да Силва подтвердил назначение Пайвы на пост и пожелал новому главе армии хорошей работы.

Перед отстранением Арруда принял участие во встрече в президентском дворце с Лулой, Мусиу, а также командующими ВМС адмиралом Маркусом Сампайу Олсеном и ВВС бригадным генералом Марселу Канитцем Дамаскену. По итогам встречи министр обороны заявил, что не видит «прямого участия» ВС в нападении на правительственные здания в Бразилии. Он добавил, что командующий согласен с принятием мер против военных, причастных к штурму.

Ранее Лула да Силва уволил более 50 офицеров, отвечающих за безопасность президента, в рамках мер по «демилитаризации» президентского дворца после своего преемника Жаира Болсонару. Президент объяснил этот шаг недоверием к военным из-за их бездействия против сторонников Болсонару, штурмовавших правительственные здания 8 января.

Лула да Силва сместил командующего армией Бразилии

События 8 января потрясли Бразилию и воплотили в реальность опасения экспертов о повторении сценария штурма Капитолия 6 января 2021 года в США. Тысячи радикальных сторонников Жаира Болсонару вторглись в Национальный конгресс, Федеральный верховный суд (STF) и президентский дворец в знак протеста против победы социалиста Лулы да Силвы на выборах в октябре.
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