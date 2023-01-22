Лула да Силва сместил командующего армией Бразилии

Бразилиа, 22 января. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сместил генерала Жулиу Сезара ди Арруду с поста командующего армией. Об этом сообщает агентство Globo 1.
Арруда, который принял на себя временное командование сухопутными войсками 30 декабря, был утвержден в должности министром обороны Жозе Мусиу Монтейру 6 января. Его заменит командующий юго-восточной армией генерал Томас Мигел Рибейру Пайва.
«Очевидно после последних эпизодов, вопроса о лагерях протестующих и штурма 8 января отношения, главным образом в командовании армией, столкнулись с нарушением доверия. Мы решили, что нужно разобраться с этим с самого начала, даже чтобы мы смогли преодолеть это событие», — отметил глава минобороны рядом с новым командующим.
Лула да Силва подтвердил назначение Пайвы на пост и пожелал новому главе армии хорошей работы.
Перед отстранением Арруда принял участие во встрече в президентском дворце с Лулой, Мусиу, а также командующими ВМС адмиралом Маркусом Сампайу Олсеном и ВВС бригадным генералом Марселу Канитцем Дамаскену. По итогам встречи министр обороны заявил, что не видит «прямого участия» ВС в нападении на правительственные здания в Бразилии. Он добавил, что командующий согласен с принятием мер против военных, причастных к штурму.
Ранее Лула да Силва уволил более 50 офицеров, отвечающих за безопасность президента, в рамках мер по «демилитаризации» президентского дворца после своего преемника Жаира Болсонару. Президент объяснил этот шаг недоверием к военным из-за их бездействия против сторонников Болсонару, штурмовавших правительственные здания 8 января.
События 8 января потрясли Бразилию и воплотили в реальность опасения экспертов о повторении сценария штурма Капитолия 6 января 2021 года в США. Тысячи радикальных сторонников Жаира Болсонару вторглись в Национальный конгресс, Федеральный верховный суд (STF) и президентский дворец в знак протеста против победы социалиста Лулы да Силвы на выборах в октябре.