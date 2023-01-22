Андрей Ургант поздравил Леонида Ярмольника с днем рождения

22 января известный российский актер театра и кино, лауреат Государственной премии России, трижды лауреат премии «Ника» Леонид Ярмольник отмечает свое 69-летие.
Леонид Ярмольник родился в 1954 году в поселке Пограничный, Приморского края. В следующем году семья переехала во Львов. Начиная с юных лет будущая звезда российских телеэкранов был задействован в театре, а затем и в кинематографе. Наибольшую известность ему принесла роль в «Цыпленке табака», которую он сыграл в жанре юмористической пантомимы.
В 1994 году Ярмольник отказался от звания заслуженного артиста России, а в 2004 — от звания народного артиста России, которое ему планировали присвоить без промежуточного звания, по случаю юбилея.
Телеведущий, актер Андрей Ургант, с которым они вместе снимались в фильме «Моя безумная семья» во время беседы с корреспондентом ФАН сказал несколько теплых слов в честь дня рождения коллеги.
«Я ему желаю много-много лет жизни и плодотворной работы. Мы не близкие друзья с Леней, но хорошие знакомые. Сниматься с ним было легко и спокойно», — сообщил Андрей Ургант.
Ранее ФАН писал, что театр «Современник» покажет в Петербурге спектакль «203—205» с Леонидом Ярмольником и Мариной Нееловой.