Андрей Ургант поздравил Леонида Ярмольника с днем рождения

Леонид Ярмольник родился в 1954 году в поселке Пограничный, Приморского края. В следующем году семья переехала во Львов. Начиная с юных лет будущая звезда российских телеэкранов был задействован в театре, а затем и в кинематографе. Наибольшую известность ему принесла роль в «Цыпленке табака», которую он сыграл в жанре юмористической пантомимы.