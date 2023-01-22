Два человека погибли в ДТП с КамАЗом на трассе под Воронежем

В результате столкновения переднюю часть легковушки смяло в «гармошку», поэтому водителю и пассажирке на переднем сиденье выжить не удалось. Еще два человека пострадали и попали в больницу с различными травмами. Об их состоянии не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту трагедии.