Два человека погибли в ДТП с КамАЗом на трассе под Воронежем

ДТП в Бобровском районе Воронежской области унесло жизни двух человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, смертельная авария произошла на 34-м километре автодороги М-4 «Дон». Житель Бутурлиновского района за рулем ВАЗ-21099 нарушил безопасную дистанцию и протаранил ехавший впереди большегруз.
В результате столкновения переднюю часть легковушки смяло в «гармошку», поэтому водителю и пассажирке на переднем сиденье выжить не удалось. Еще два человека пострадали и попали в больницу с различными травмами. Об их состоянии не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту трагедии.