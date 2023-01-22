Премьер Польши допустил создание новой военной коалиции без Германии из-за Украины

Варшава может создать новую военную коалицию без Берлина, если немцы откажутся отправлять боевые танки Leopard для Киева. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В беседе с изданием Polska Agencja Prasowa глава правительства отметил, что Германия должна четко озвучить свою позицию относительно отправки танков Leopard, которые имеются в арсенале других стран, на Украину.
«Мы создадим "меньшую коалицию" стран, готовых пожертвовать частью своей современной техники для Украины. Мы не будем пассивно наблюдать, как она истекает кровью», — подчеркнул премьер.
Ранее сообщалось, что в бундестаге образовался политический скандал из-за нежелания канцлера ФРГ Олафа Шольца отправлять танки на Украину.