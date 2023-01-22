Анита Цой отказывается звонить брату-уголовнику

Певица Анита Цой рассказала об отношениях с братом по отцу. Артистка отказывается звонить родственнику-уголовнику.
Отец исполнительницы Сергей Ким развелся с ее матерью, когда будущей звезде было всего два года. Впоследствии у него родился сын Алексей от другой женщины.
Брат Цой отсидел срок за наркотики. Сейчас он живет в квартире матери на юге Москвы и трудится на хлебозаводе. Певица не горит желанием общаться с родственником.
«У меня нет потребности позвонить. Мы всю жизнь друг без друга, у нас разные мамы, разные занятия», — пояснила знаменитость в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
По словам артистки, она могла бы предложить брату социальную помощь по-дружески. Однако Цой не понимает, зачем тревожить родственника, если он сам не звонит и не проявляет себя.
Отец певицы тоже отказывался общаться со знаменитой дочерью. Мужчина скончался год назад из-за последствий коронавируса, помириться они так и не успели.
Цой узнала о смерти отца случайно. Брат не сообщил ей о случившемся, хотя у него есть номер телефона артистки.