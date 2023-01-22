Медведев заявил о возможности появления нового антиамериканского альянса в ходе СВО на Украине

Медведев напомнил, что Соединенные Штаты в оптимальный для себя момент прекратят активное противодействие СВО, оставив «старуху Европу и остатки несчастных украинцев» наедине с колоссальными проблемами, мир же снова придет в равновесие. Если для достижения новой стабильности не будет слишком поздно, предупредил Медведев.