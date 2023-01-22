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Медведев заявил о возможности появления нового антиамериканского альянса в ходе СВО на Украине

Армия
Медведев заявил о возможности появления нового антиамериканского альянса в ходе СВО на Украине

Запад продолжает свою авантюрную политику по накачиванию вооружениями украинских националистов. Это может привести к появлению нового антиамериканского альянса в ходе российской СВО на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Итоги встречи представителей стран НАТО в Рамштайне не оставляют сомнений в стремлении США и «своры их кастрированных псов» пытаться измотать и уничтожить Россию, подчеркнул Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы», — сообщил политик.

Медведев напомнил, что Соединенные Штаты в оптимальный для себя момент прекратят активное противодействие СВО, оставив «старуху Европу и остатки несчастных украинцев» наедине с колоссальными проблемами, мир же снова придет в равновесие. Если для достижения новой стабильности не будет слишком поздно, предупредил Медведев.
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