Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Пусть кресты не закрашивают»: Симоньян высмеяла возможную отправку танков Leopard на Украину

Политика
«Пусть кресты не закрашивают»: Симоньян высмеяла возможную отправку танков Leopard на Украину

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла новость о возможной передаче киевскому режиму немецких боевых танков Leopard.

По словам журналистки, если это все-таки произойдет, то Германия не должна закрашивать кресты на своей технике перед ее отправкой на Украину.

«Если немцы будут поставлять танки Украине, пусть уж тогда кресты не закрашивают. Чего уж стесняться», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Германии разгорелся политический скандал из-за спорного вопроса с отправкой танков Leopard для ВСУ. Часть депутатов бундестага пытается оказать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца.
leopard симоньян танки Украина германия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду