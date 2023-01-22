Новосибирские волонтеры ищут пропавшего 51-летнего таксиста в черной куртке и серой шапке

Инцидент произошел в Калининском районе города. Мужчина не вернулся домой после того, как уехал на коричневом автомобиле Lada Vesta. Он работает таксистом на своей машине. Родственники не смогли дозвониться до него вечером 21 января. Его мобильный телефон оказался выключенным.