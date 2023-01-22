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Новосибирские волонтеры ищут пропавшего 51-летнего таксиста в черной куртке и серой шапке

Происшествия
Новосибирские волонтеры ищут пропавшего 51-летнего таксиста в черной куртке и серой шапке

Волонтеры ищут 51-летнего водителя такси в Новосибирске, сообщают сотрудники «Лиза Алерт».

Инцидент произошел в Калининском районе города. Мужчина не вернулся домой после того, как уехал на коричневом автомобиле Lada Vesta. Он работает таксистом на своей машине. Родственники не смогли дозвониться до него вечером 21 января. Его мобильный телефон оказался выключенным.

Волонтеры ищут пропавшего. В момент исчезновения на мужчине была черная куртка, темная шапка и черные ботинки. Пропавший высокого роста и среднего телосложения.
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