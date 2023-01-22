Американку арестовали за убийство смертельно больного мужа во Флориде

На допросе арестованная рассказала, что около трех недель назад у нее состоялся тяжелый разговор с больным мужем. В ходе беседы было решено, что, если здоровье мужчины продолжит ухудшаться, супруга убьет его. После этого женщина планировала совершить суицид, но не смогла.