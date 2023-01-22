Депутат Рады Гончаренко: Джонсон посетил Бучу и Бородянку на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Соответствующую запись политик опубликовал в Telegram. По его словам, британский политик уже посетил Бучу и поселок Бородянка.
Гончаренко добавил, что Джонсон продолжает поддерживать Украину. Депутат также выразил за это благодарность.
Ранее Борис Джонсон высказался о военной помощи Украине. По его словам, западным странам следует сфокусироваться на предоставлении Киеву танков.