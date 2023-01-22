Репортаж ФАН: как силы ЧВК «Вагнер» зачищают туннели под Соледаром

Большая глубина туннелей под городом создает дополнительные риски для бойцов ЧВК «Вагнер». Кроме затаившихся противников, угрозой является недостаток воздуха. По этой причине штурмовикам приходится использовать дополнительное оборудование вроде систем обеспечения кислородом. Каждый из используемых ими баллонов дает возможностью нормально дышать около 20 минут, после чего необходимо брать новый. Но этого времени может быть достаточно для того, чтобы выбраться в безопасное место. Кроме того, данные приспособления будут полезны в случае задымления или применения газа врагом.