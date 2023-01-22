Репортаж ФАН: как силы ЧВК «Вагнер» зачищают туннели под Соледаром

Несмотря на то, что наземная часть города уже освобождена, «музыкантов» там ждет еще много работы.
Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают зачистку многокилометровых соляных шахт под Соледаром. Военкоры ФАН Александр Симонов и Сергей Чемеков показали процесс спуска «музыкантов» под землю и рассказали новые подробности об их работе.
Общая протяженность разветвленных подземных туннелей под городом составляет более 300 километров. При отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) входы туда были подорваны, так что «вагнеровцам» приходится пробираться через завалы. Кроме того, вражеские подразделения оставили там множество мин и всевозможных ловушек.
«Сегодня мы стали свидетелями уникальной операции ЧВК "Вагнер". Ребята спустились в подземелья Соледара и ведут их зачистку. На данный момент они спустились вглубь уже на 200 метров. Уже были обнаружены признаки нахождения там украинских военнослужащих: окурки, пустые бутылки из-под воды», — рассказал Александр Симонов.
Важно также то, что этот репортаж военкор подготовил уже некоторое время назад, а обнародован он был только сейчас по соображениям безопасности бойцов.
«Вообще, о подземельях Соледара есть множество информации. Например, о том, что там еще с середины прошлого века есть огромные склады с вооружением и что эти катакомбы ведут до самого Бахмута. Так это или нет, мы, я думаю, узнаем в ближайшее время», — отмечает корреспондент ФАН.
Большая глубина туннелей под городом создает дополнительные риски для бойцов ЧВК «Вагнер». Кроме затаившихся противников, угрозой является недостаток воздуха. По этой причине штурмовикам приходится использовать дополнительное оборудование вроде систем обеспечения кислородом. Каждый из используемых ими баллонов дает возможностью нормально дышать около 20 минут, после чего необходимо брать новый. Но этого времени может быть достаточно для того, чтобы выбраться в безопасное место. Кроме того, данные приспособления будут полезны в случае задымления или применения газа врагом.
«Конечно, процесс этот, внизу, очень сложный. Мало кислорода, там очень жарко. Ребятам все это с трудом дается. Но на данный момент можно уже констатировать, что бойцы ЧВК "Вагнер" стали универсальными солдатами. Теперь они действуют не только в воздухе и на земле, но и под землей», — констатирует Симонов.
Опасность может подстерегать «музыкантов» за каждой дверью или углом, что требует от бойцов особой осторожности, ведь действовать приходится в полной темноте. Но несмотря на все трудности «вагнеровцы» продолжают делать свою работу.
Зачистка туннелей под Соледаром началась сразу же после того, как «оркестр» взял город под контроль. Вечером 10 января появились сообщения о том, что отряды ЧВК «Вагнер» окружили оставшиеся силы ВСУ в центре города, а уже на следующий день вся наземная часть населенного пункта была освобождена.
При этом штурмовые подразделения добровольцев действуют на стратегическом Бахмутском направлении в одиночку — прочие представители союзных войск ведут сражения на других участках фронта.