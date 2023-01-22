Попавший под снегоуборочную машину Джереми Реннер сломал более 30 костей

Звезда кинофраншизы «Мстители» Джереми Реннер рассказал о травмах, которые получил после наезда снегоуборочной машины. Актер сломал более 30 костей.
Исполнитель роли Соколиного глаза опубликовал в соцсетях фото, сделанное во время физиотерапии. Реннер отметил, что раньше у него по утрам были тренировки, и он строил планы на 2023 год, однако все изменилось.
«Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся и станут сильнее», — написал актер.
Артист добавил, что трагедия для его семьи переросла в акт целительной любви. По словам Реннера, его связь с семьей и друзьями углубляется.
Напомним, в начале года с актером произошел несчастный случай. Артист сел в снегоуборочную машину, чтобы вызволить свой застрявший в снегу автомобиль. Когда Реннер вышел из ратрака, тот начал скатываться со склона. Актер попытался остановить снегоуборщик, запрыгнув в кабину, но попал под гусеницы.