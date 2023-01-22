Стивен Спилберг спродюсирует документальный фильм о Джоне Уильямсе

Компания Стивена Спилберга Amblin Television займется разработкой документального фильма о композиторе Джоне Уильямсе. Известный кинематографист станет исполнительным продюсером картины.
Режиссером киноленты стал Лоран Бузеро. Кроме Спилберга продюсерами фильма станут Рон Ховард, Брайан Грейзер и Сара Бернштейн. Также производством картины займутся студии Imagine Documentaries и Nedland Media, сообщает издание The Hollywood Reporter.
Уильямс является одним из самых известных композиторов в истории кино. В прошлом году он отпраздновал 90-летие. Почти 50 лет он работает со Спилбергом. В июне 2022 года Уильямс заявлял о решении покинуть профессию после фильма «Индиана Джонс и циферблат судьбы», но затем передумал.