Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Стивен Спилберг спродюсирует документальный фильм о Джоне Уильямсе

Общество
Стивен Спилберг спродюсирует документальный фильм о Джоне Уильямсе

Компания Стивена Спилберга Amblin Television займется разработкой документального фильма о композиторе Джоне Уильямсе. Известный кинематографист станет исполнительным продюсером картины.

Режиссером киноленты стал Лоран Бузеро. Кроме Спилберга продюсерами фильма станут Рон Ховард, Брайан Грейзер и Сара Бернштейн. Также производством картины займутся студии Imagine Documentaries и Nedland Media, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Уильямс является одним из самых известных композиторов в истории кино. В прошлом году он отпраздновал 90-летие. Почти 50 лет он работает со Спилбергом. В июне 2022 года Уильямс заявлял о решении покинуть профессию после фильма «Индиана Джонс и циферблат судьбы», но затем передумал.
уильямс композитор спилберг режиссер продюсер фильм
Военкоры ФАН
Лучшие в аду