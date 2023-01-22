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Пчеловод Поправко объяснил, почему сложно отличить настоящий мед от поддельного

Общество
Пчеловод Поправко объяснил, почему сложно отличить настоящий мед от поддельного

Многие любят мед не только за приятный вкус, но и его полезные свойства. Однако не всегда на полках в магазинах можно найти качественный, натуральный продукт. Недобросовестные продавцы прибегают к различным методам изменения состава продукта, из-за чего теряется часть витаминов и элементов, благотворно влияющих на организм человека. Пчеловод Сергей Поправко рассказал корреспонденту ФАН, почему отличить поддельный мед от качественного – сложное дело, а также посоветовал, как искать хороший продукт.

«Чисто тактильно весьма сложно определить поддельный мед от натурального, потому что методы фальсификации бывают разные. Иногда подмена производится не целиком, а на 10%, 20% или 30% сахарного меда — это наиболее частый прием. Обычно пчелам скармливают сахарный сироп и они перерабатывают его. Но некоторые добавляют инвертазу, тем самым расщепляя дисахарид на глюкозу и фруктозу, в итоге по вкусу они такие же сладкие, как обычный нектар получаются, который пчелы делают в улье. Поэтому по сладости не отличить», — объяснил Сергей Поправко.

Поддельный мед можно отличить по косвенным признакам, например, в нем значительно меньше запаха нектара, чем в настоящем. Люди имеют основание беспокоиться о качестве меда. Некоторые промышленные пасеки кочуют и перевозят запахи степных медоносов, например, рапса или подсолнечника.

Пчеловод Поправко объяснил, почему сложно отличить настоящий мед от поддельного

Однако по их отцветанию, они могут начать вскармливать в определенных количествах сахарный сироп пчелам, находящимся в рабочем состоянии, и легко с удовольствием перерабатывающих его по окончанию медосбора. Так они получают дополнительный доход.

«Нужно знать конкретных пчеловодов и доверять ритейлу, который заведомо получает мед от надежных пчеловодов. В Москве, к примеру, недавно владелец елисеевского магазина оповещали своих клиентов, что будет такой-то мед от такого-то надежного пчеловода. Другой пример — люди, которые торгуют на ярмарках. Они приезжают на ярмарки — обзванивают своих клиентов, к ним приезжают и берут. В цене может быть дороже, но надежный», — рассказал пчеловод.

В прошлом месяце удмуртский пчеловод отправил участникам СВО полтонны меда. Пчеловод Александр Кузнецов раньше сам был военным. Сейчас, имея собственную пасеку, он не смог остаться в стороне и передал нашим бойцам, участвующим в спецоперации, часть урожая.
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