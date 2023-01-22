Пчеловод Поправко объяснил, почему сложно отличить настоящий мед от поддельного

Многие любят мед не только за приятный вкус, но и его полезные свойства. Однако не всегда на полках в магазинах можно найти качественный, натуральный продукт. Недобросовестные продавцы прибегают к различным методам изменения состава продукта, из-за чего теряется часть витаминов и элементов, благотворно влияющих на организм человека. Пчеловод Сергей Поправко рассказал корреспонденту ФАН, почему отличить поддельный мед от качественного – сложное дело, а также посоветовал, как искать хороший продукт.