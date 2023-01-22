Сенатор Пушков посоветовал Турции заблокировать вступление Швеции в НАТО

Турция должна заблокировать вступление Швеции в состав НАТО, чтобы показать серьезность своих намерений в отношениях со Стокгольмом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Так политик отреагировал на скандальную акцию возле турецкого посольства в Швеции с сожжением одного из экземпляров Корана. По мнению сенатора, если Анкара ограничится протестными мероприятиями, угрозами и заявлениями МИД, то Стокгольм победит в этом противостоянии.
«Единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО», — написал Пушков у себя в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что турецкий МИД обвинил Швецию в нарушении взятых на себя обязательств по членству в НАТО.