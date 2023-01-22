Сенатор Пушков посоветовал Турции заблокировать вступление Швеции в НАТО

Так политик отреагировал на скандальную акцию возле турецкого посольства в Швеции с сожжением одного из экземпляров Корана. По мнению сенатора, если Анкара ограничится протестными мероприятиями, угрозами и заявлениями МИД, то Стокгольм победит в этом противостоянии.